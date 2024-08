Klassikaline õunamahl oli, on ja jääb eestlaste südamesse. Nüüd, kus õunamahla valmistamise kõrghooaeg on taas kätte jõudmas, on paras hetk jagada nippe, kuidas õuntest parim välja pigistada.

Mahlapresside ja tarvikute müügiga tegeleva veebipoe Mahlapress eestvedaja Denis Laksberg on täheldanud, et mahlapresside soetamine on endiselt populaarne. „Mahla tegemise traditsioon on Eestis olnud alati tugev ning viimasel ajal on märgata, et pered tahavad üha enam ise kodus mahla teha. See pole lihtsalt mahla tegemine, vaid kogemus, kus pere ja sõbrad saavad koos aega veeta. See on traditsioon, mis toob rõõmu ja loob mälestusi,” rääkis ta.