Kesk-Eestis kõrgub moodne viljaterminal

Need tünnid on tegelikult suured viljamahutid, hiiglaslik hoone puisteladu ning kontor on ka päriselt kontor, aga täidab sealjuures ka täisautomaatse kaalumaja, labori ja vajadusel viljavedajate ööbimiskoha rolli. Kõik see kokku on aga põllumeeste ühistu Kevili vastvalminud Mäo viljaterminal.

Eesmärk sai täidetud

Kevili tegevjuht Hannes Prits meenutas, et Mäos hakkasid nad tööga pihta mullu septembri keskel ning kohe alguses seadsid eesmärgiks, et kompleks peab 2024. aasta saagihooajaks olema valmis. „See ka õnnestus, sest nüüd võtame Mäo terminalis vastu rapsi ning kõiki planeeritud teravilju (oder, nisu, kaer) ja kaunvilju (hernes, uba). Samuti oleme võimelised neid ka kuivatama ehk suudame terminalis teha täiskäitlust,” selgitas ta. „Kui laopindu tuleb juurde, on võimalik ka sortimenti laiendada ehk ma ei välista kaugemas tulevikus ka näiteks rukki kuivatamist.”

Prits lisas, et viljaterminali sortiment peegeldab seda, mida meil Eestis suuremas koguses kasvatatakse, ja nende tegevus on nõudluspõhine. Kuigi see sõltub sissevõetud kultuuride kombinatsioonist, on Mäo viljaterminali ladustamismaht umbes 50 000 tonni, esimese paari nädalaga on terminali täitumus kerkinud 20 protsendini.

Seda siis praegu. Olgu öeldud, et terminalis on juba alustatud ka järgmist ehitus­etappi. Selle käigus valmib 2025. aasta suveks teine puisteladu. „Lähtusime rahavoogudest ja nõudlusest, kuid näeme, et Mäo terminal on juba praegu hästi käivitunud,” põhjendas Prits laienemisvajadust.