Banaanikeeksi tort kooli alguseks

Pole vist last, kellele ei meeldiks banaanikeeks ja ega täiskasvanudki sellest üldiselt ära ütle. Kuigi paljudele on see küpsetis tuntud banaanileivana, mis on otsetõlge inglise keelest, siis tegelikult on see sisuliselt ikka keeks mis keeks. Seekord on aga mahlane banaanikeeks saanud hoopis tordiks, mille vahel on toorjuustukreem, peal aga tummine šokolaadikaste. See maius sobib nii kooliaasta alguse tähistamiseks kui ka sünnipäevalauale, kuid miks mitte ka niisama pereringis nautimiseks.