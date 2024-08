Galerii Kodukohvikupäev julgustas turismitalu avama

Allar Pinnar on Oraveskil elanud paarkümmend aastat. „Ma olen tegelikult linnainimene, aga maaelu hakkas meeldima. Just see koht, siin on fantastiline,” sõnas ta ja meenutas, et algul olid seal võsa ja varemed. Tegu on vana vesiveskiga. „Võimas maakivivundament oli. Mõtlesin, et ei lase sellel raisku minna ja ehitan maja peale.”

Aga läks ehitamisega hoogu ja natuke liiga suur sai, arvab ta nüüd tagantjärele. Praeguse elumaja kõrval oli kunagi laut, selle asemele ehitas ta külalistemaja. Oma külalistele. Mullu aga läks koos sõpradega kaasa kodukohvikute päevaga, see õnnestus ja andiski julguse siin turismitalu avada.

Novembris saab esimene aastaring täis. „Kliendid on rahul, meie ise ka, lausa uskumatult kõlab,” rõõmustas Riina.

Enamasti saavadki vajalikud tööd Allar ja Riina omal jõul tehtud. Kui suurem seltskond tulemas, kaasatakse Riina tütred ja abikaasa appi.

Putukahuvilistest metsateadlased

Klientide leidmisel on suureks abiks sotsiaalmeedia ning portaalid Airbnb ja Booking, aga suust suhu leviv reklaam on ikka kõige mõjusam. Rahvast tuleb seinast seina, näiteks peatusid seal metsajärve kaldal Soome ja Prantsusmaa metsateadlased. Rohkelt on möödasõitvaid jalg- ja mootorrattureid, aga põhirõhk on ikka nädalavahetuse sünnipäevapidudel.

Kui esialgu oli talus söögisaal, kuhu mahtus vaevu 40 inimest, siis nõudlus suuremate seltskondade mahutamiseks sundis juba ruume ümber ehitama, et saaks ka kuuekümneseid seltskondi vastu võtta.

Pärast suve saabub kindlasti vaiksem aeg, kuid broneeringuid sünnipäevadeks ja muudeks erapidudeks on kirjas kuni jõuludeni. „Pärimisi on palju, aga väga annab tunda rahva hinnatundlikkus. Seda on näha küll, et rahval jääb järjest vähem raha kätte,” nentis Allar.

„Katsume olla