Maaturismiettevõtjad: külastajad kulutavad vähem raha

Hoolimata sellest, et siseturistid on endiselt Karukella maja peamine külastajaskond, on Lätist tulnud turistide arv suurenenud, mis on Ratturi sõnul seotud sihipärase turundustegevusega lõunanaabrite juures.

Saksa turistide kasv

Saaremaal asuvas Aadu turismitalus on perenaise Alge Rooso sõnul turistide arv võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks. Rohkem on ta täheldanud välisturiste, eriti Saksamaalt ja Austriast.

Mesi Tare puhkemaja omanik Herling Mesi on aga Sibulateel märganud külastajate hulga vähenemist. „Külastajate arv on hinnanguliselt kolmandiku võrra langenud,” nentis ta. Samas tõi ta positiivse nüansina välja, et Saksamaalt pärit turistide arv on hüppeliselt kasvanud, mis on osaliselt seotud Tartu 2024 projektiga ja Saksamaal eetris olnud telesaadetega, mis tutvustasid Tartut ja selle ümbrust.