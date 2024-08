Toiduralli Kas Lätti toidupoodi sõit tasub ära?

“Oh, kui odav!” selle reisi järel just hõiskama ei kipu, aga kui plaanis kokku panna suurem ostukorv ja kampaaniahindu jahtida, tasub sõit ära küll, eriti kui soov alkovarusid täiendada. Et eestlased ikka vanaviisi Lätis alkoholi varumas käivad, oli pühapäeval näha üle piiri kõrvuti asuvate suurte alkoholipoodide pungil täis parklatest, enamik autodest Eesti numbrimärkidega.

Kui joogid saab piiri tagant kindlasti odavamalt kätte, siis toidukauba hind on laias laastus sarnane siinsega, kuid kampaaniahinnad tundusid hoopis mõjusamad kui siinsed sooduspakkumised. Mõne kauba puhul küll vaatasin, et see on Lätis kallim, näiteks kuivained, aga kui kodus hiljem võrdluseks Rimi e-poe avasin, jäi vaid ohata, et siingi on vahepeal hinnad tõusnud.