Õunte ärasokutajad panevad hobuste tervise ohtu

Paar-kolm õuna päevas on hobusele hea maius, aga sellest suurem koguses võib tekitada liigseid gaase kuni soolte ummistusteni, mis on hobustele juba eriti ohtlikud.

Järvamaal Kirna tallis hobuseid kasvatav Maie Kukk on tänulik piirkonna inimestele, kes tulevad enne hobustele koduaias ülejäävate aiasaaduste toomist küsima, kas ja kuidas nad neid tahavad. Tallirahvas saab siis hobustele anda õunu just selles koguses, kui hobused on valmis vastu võtma. “Tänu piirkonna inimeste teadlikkusele saame hobustele anda õunu neile sobiliku normi järgi, kuidas on neile tervislik,” täpsustas ta.

Varsad saavad tükkideks lõigatud õunu ja vanematele viskavad nad õunu koplisse erinevatesse kohtadesse arvestusega kuni viis õuna hobuse kohta päevas, mitte rohkem. Nii ei teki ohtu, et hobused õunte pärast kaklema minnes üksteist vigastaks, see neile ahnitsedes söögitorru kinni ei jää või liigsest õunte söömisest hobustele väga ohtlikke kõhuhädasid ei teki. “Tegelikult on õun hobusele ju hea maius, kui seda anda neile normi kaupa,” lausus Kukk.

Tori hobusekasvatuse hobumajandus juht Agris Juhkov märkis, et kuigi nemad karjatavad hobuseid ka vanas õunaaias, teadvustavad nad, et õunad võivad hobustele ohtlikud olla. “Lihtsalt koplisse õunte kallamine on lubamatu,” lisas ta.