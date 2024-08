Looduskalender Õunapuuaedades himustavad mahlast suutäit ka kährikud, karud ja muud karvased

Õunapuuaedades pole praegu mahlast suutäit himustamas aga ainult kahejalgsed, vaid ka kährikud, karud ja muud karvased. Seapere ja matsutava kähriku ning inimeste teed siiski ei ristu, sest esimesed on tegutsemas peamiselt öösiti. Ööd ise olid viimasel nädalal üsna soojad – nii soojad, et pinisev sääsemass poeb taas öösiti aknast sisse. Pinisejatest valjemini kostab aga algavast ööst ritsikasirinat.

Eestimaa on kitsedest ja põtradest tühjaks saamas. Põdrapulle veel möirgamas ei kuule, aga eks otsekui samblikutordist habemega põdravanad oma suurt sarvekrooni raputades aegajalt pulmatrallile juba mõtlevad. Kitsedel ja põtradel pole enam vanu metsi, kus omasoodu elada ja nii siirduvad nad metsanoorendikele, kus otsekui pidulaud kaetud. Siis nõutakse jälle jahimeestelt, et laske istikunärijad maha, eks lasevadki neid väheseid, kes näljaste huntide ja ilveste suure hulga eest põgeneda on suutnud. Võibolla olekski nüüd ka jahimeestel aeg valjuhäälselt öelda, et lõpetage metsade raiumine, muidu ulubki siin vaid rõõmsalt lagedate steppide šaakal.