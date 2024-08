Galerii Parima metsamajandaja tiitel rändas Pärnust Viljandimaale

„Reinarti puhul jäi silma eelkõige visadus ja metsik töötahe uue metsa kasvatamisel. Viljaka maa tõttu on see omaette väljakutse, kuna heas pinnases tahab kasvada kõik muugi peale puude,“ rääkis konkursi žüriiliige, metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud juht Kadri-Aija Viik.

Reinart ütles auhinda vastu võttes, et esikoht tuli talle üllatusena. „Esimest korda hakkasin metsast aru saama umbes 25 aastat tagasi, kui üks tuttav metsamees tõi mulle 2000 kümne sentimeetri pikkust kuuseseemikt ja ütles, et tee nendega mis sa tahad. Nüüd on need kuused umbes 20 meetrised,“ rääkis Reinart. „Sealt hakkas metsanduspisik arenema ja nüüd üritan iga aasta seemikuid ikka juurde panna.“