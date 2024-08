Soovid pargitatrast lahti saada? Praegu on õige aeg alustad

Kui pargitatar õitsema läheb, on ta oma kulutanud oma energia kasvamise peale ära ja teda on kergem suretada.

Kui teil on aias mõni pargitatardest liialt laiutama hakanud või pressib see naabri aiast sisse, siis just augusti lõpus ja septembri alguses saab seda kõige tõhusamalt tõrjuda.