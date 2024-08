Järvamaal töötab kuulitehas

Viljo Marrandi meenutas, et relvadega puutus ta esimest korda kokku graveerimistöös. «Minu sooviks oli teha suuri ja uhkeid projekte, kus oma loomingulisus välja lasta. Nii need relvad minuni tulid,» avaldas ta. «Edasi juba vastavad tegevus- ja relvaload, sest hakkasin ka ise laskmas käima ning sammhaaval jõudsin sinnamaani, et nüüd on meil kuulitehas. Ise me kuule valmistame ja ka kasutame.»