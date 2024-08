Segasumma talus valmib põllutäis komme

Kui paljud taimekasvatajad peavad tänavu suvealguse põua ja augusti paduvihmade tõttu loodetust kehvema saagiga leppima, siis Segasumma perenaine Triin Kulp on nii ilma kui ka valmiva saagiga väga rahul. "Marjad on head, magusad," rõõmustas ta. "Vihma on meie kandis tulnud parasjagu. Praegu on küll puhas rõõm põldu vaadata."