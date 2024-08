Looduskalender Taevalaotuses on igal ööl midagi meeliülendavat

Aga tammetõrusidki on tänavu palju ja pasknääride tõruvarumisrallit katkestab vaid see kui nad peavad metsailmunud inimese peale valjult käriseva häälega pahandama.

Tindikuid ei ole

Seeneaeg, mis veel nädal tagasi hirmsa hooga käima läks ja tundus, et varsti pole maapinnal paikagi, kuhu astuda, on nädalase kuivuse ajal veidi tagasi tõmmanud. Puravikud on vajunud kössi ja kuuseriisikad ussitanud, kukeseente vägi kas liiga laiutav ja tumekollaselt vana või helekollane natuke kuivanud.

Kukeseente rohklus viis hinna vabalangusesse.

Aga sügisesi tegelasi vupsab juba üles, pilvikuid on üksjagu ja igasugu kännuseeni, musti ja kollaseid torbikuid, kõiksugu värvides kukeseeni. Kilpjalad nende kohal on siiski veel täiesti rohelised, kuigi kask viskab juba kollast laiku. Ja kuigi mõni näitab oma sotsiaalmeediakontol suuri hiidmune, siis ei ole mina sel aastal veel näinud õuemurul murumune ega tindikuid, mõnel aastal on nad suisa kesksuvel platsis.

LASTELE: Pimedad kuulajad

Helide kuulamist on kõige parem treenida silmad kinni, selleks seotakse kõigil mängus osalejatel, peale ühe, silmad rätikuga kinni. Avatud silmadega mängijal on kaks kivi – tema on mängujuht. Mängujuht liigub teatud kaugusesse ja hakkab kive kokku koksima. Ülejäänud mängijad peavad hoolega kuulatama, kus mängujuht on ja liikuma suletud silmadega tema juurde. Hiljem võib mängida ka nii, et mängujuht võib ka eest ära liikuda ja kohta vahetada. Esimesena mängujuhti puudutanu saab uueks mängujuhiks.