Künni MMi panid kinni iirlased

Võistluse korraldanud Maailma Künniorganisatsiooni (World Ploughing Organisation, WPO) peasekretär Anna Marie McHughi hinnagul oli 69. Künni maailmameistrivõistlus edukas. "On erakordne, et juba kolmandat maailmameistrivõistlust järjest on võitnud mõlemas kategoorias Iirimaa võistleja ja sellel aastal võistles esmakordselt maailmameistrivõistlustle lausa 13 kündjat," rääkis ta.