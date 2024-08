Mahetoitu pakkuvad lasteasutused saavad rohkem toetust

Praegu pakub 24 kooli ja lasteaeda mahetoitu enam kui poole ulatuses, ent nende kalendrikuus õpilase kohta saadav summa on sama mis neil, kes pakuvad mahetoitu vähemalt viiendiku ulatuses. Olukorra muutmiseks allkirjastas regionaal- ja põllumajandusminister määruse, mille järgi on selle aasta viimasest kvartalist kaks erinevat toetusmäära – 20% ja 50% ulatuses mahetoidu pakkujatele.

"Praegu peavad haridusasutused, kes pakuvad mahetoitu suuremas ulatuses, leidma lisa enda vahenditest, kuna mahetooraine on sageli kallim. Meie eesmärk on, et mahetoitu pakutakse võimalikult palju ning selle soodustamiseks lõime ka uue kõrgema toetusmäära," rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.