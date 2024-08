Mida taasiseseisvumispäeval kodus süüa teha? Vaata meisterkokkade menüüd

Marko Kokmanni lemmikuks on käsitööleib maasuitsusingi ja enda kasvatatud tomatiga. "Leib peab olema korraliku viilu paksune ning ka singiviil selline, et hammas ei põruks," rõhutas ta.

Rain Käärsti suureks kireks on BBQ ja grillimine. Eesti parim grill-lihameister serveerib 20. augustil oma lähedastele BBQ Meistri seasisefileed. Enne grillimist kuumutab ta grilli 180 kraadini ja asetab sütele lepapuu klotsi, et toidule lisasuitsu anda.

Filee küpsetab ta kinnise kaane all umbes 25 minutit, aeg-ajalt keerates, et vältida kõrbemist. Küpsetuse järel mähib ta liha fooliumisse ja laseb termopotis 7-10 minutit puhata, et säilitada mahlakus. Kõrvale serveerib ta lihtsa köögiviljasalati tomati, sibula, frillise ja kurgiga, maitsestatud oliiviõli, soola ja pipraga.