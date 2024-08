Seal määrati maailmas tunnustatud meetodil nende vanus: keskmiseks sai 74 aastat, kolme karbi vanus jäi 120–130 aasta vahemikku ja ühe karbi vanuseks määrati 134 aastat, mis on Eesti loomariigi vanuserekord.

Kaheteistkümnes rännumees lindude seas on kaldapääsuke, kes rõngastati 10. augustil 1989. aastal Pärnumaal Pikla külas ja taasleiti 3. jaanuaril 1991 aastal Kongo vabariigis Zaires. Teekonna pikkus 6257 kilomeetrit, see on väikse linnu kohta pikk rännuteekond.