Ida-Viru õiglase ülemineku fondist 13 miljonit kulub luksusliku spaahotelli ehituseks

Uusküla spaahotelli arendaja Loodusspaahotell OÜ sõlmis Alutaguse valda kerkiva loodusspaahotelli ehituse peatöövõtulepingu samasse ehituskontserni kuuluvate Embach Ehitus OÜ ja Nordecon AS-iga. Ehitus peaks valmis saama 2026. aasta suveks ja lepingu maksumuseks on 28,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Hotelli on planeeritud 96+1 multifunktsionaalset numbrituba, mis kõik on vähemalt 30 ruutmeetri suurused.

"Spaakultuur on Eestis väga kõrgelt arenenud ning klientide ootused uute, mugavamate ja luksuslikumate tingimuste järele järjest kasvavad. Uusküla spaa hotell täidab oma privaatsust võimaldava kontseptsiooniga need ootused kindlasti," sõnas Nordecon AS juhatuse liige Tarmo Pohlak.