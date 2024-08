Kalurid avasid sadamas kõrtsi

“Kõrtsi avasime Viimsi kohvikute päeval 20. juulil. Ise mõtlesime, et mis sadam see on, kui kõrtsi pole. Alguses kutsusimegi seda ka viisakalt kohvikuks, aga tegelikult peame ikka kõrtsi,” lausus Kääpa.

Tema unistuseks on olnud juba aastaid, et Leppneeme sadamas oleks kõrts. Kääpa on siit sadamast ka oma kalapaate vette lasknud ning tänavu kevadel korraldas tema juhitud MTÜ Leppneemes ka Avatud kalasadamate päeva.

“Oleme kalurite MTÜ, selleks, et raha teenida, on vaja igasugu asju välja mõelda. See suur maja siin Leppneeme sadamas oli kasutamata ja ripakil. Tegime siin natuke korda. Siin saab toimetada, aga teine pool on veel suurem. Selle peale on meil projekt, tahaks selle ka välja ehitada,” rääkis Kääpa.

Maja tunti Leppneemes kalurite maja nime all. “Siin on olnud väike toidupood, aga see ei vedanud välja. Ühtteist on siin veel proovitud. Aga omad mehed on teinud ilusad puulaed palkidest, interjöör on selline, nagu ühel kõrtsil vaja on,” viitas Kääpa.

Kõrtsi eesmärk on pakkuda kalatoitusid, et oma kalurite kaupa realiseerida. “Näiteks lööginumber on lõhesupp, sest igal kaluril on lõhesupikogu üle. Teeme väga head suppi. Lisame kookospiima ja muudki ning seda käiakse isegi hommikuti söömas,” kirjeldas Kääpa. “Oleme teinud ka kalaburgereid, miskipärast neil pole meiekandis suurt lööki olnud.”