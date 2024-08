Arborist ja harvesterijuht on nõutud erialad noorte seas

Lõppenud vastuvõtt näitab eelkõige täiskasvanud õppija valikuid; põhikooli lõpetanud noorte vastuvõtt lõppes juba juuli algul ning noorte hulgas oli populaarseim harvesterioperaatori eriala.

Luua Metsanduskooli õppejuht Meelis Kall sõnab, et suur sisseastumisavalduste arv on hea võimalus valida kandidaatide seast need, kel on suurim motivatsioon tulevikus Eesti looduse eest hoolt kanda.

„Luua Metsanduskooli erialade tuumiku moodustavad metsanduserialad, kuhu on samuti soovijaid rohkem kui õppekohti. Kuna metsandusega seotud erialadele on tööandjate ootused suuremad, siis on meil olnud hea võimalus teha rohkem õppekohti, et pea kõik tuleviku metsakasvatajad ja taksaatorid saaksid parimad teadmised ja oskuste väljaõppe just Luual,“ sõnas Meelis Kall.

Õppejuhi sõnul on hea meel ka selle üle, et kutseharidusse tullakse ka jätkuõppe erialadele, mis tähendab, et juba töötavatel spetsialistidel püsib soov oma teadmisi täiendada ja kaasajastada.

Luua Metsanduskoolis õpib 600 õpilast.