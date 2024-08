Ministeeriumi esindajad kohtusid üleminekuperioodi sisuliseks arutamiseks Eesti suurimate munatootjatega. „Põhimõtteline otsus on meil ministeeriumis nüüd puurikanade osas olemas. Tähtis oli kuulata ära ka ettevõtjate tagasiside, sest soovime viia muudatused ellu meie ettevõtteid ja toidujulgeolekut ülemäära kahjustamata. Mul on hea meel, et esitatud seisukohaga – puurikanade keelustamine 2035. aastaks – on ettevõtjad valmis kaasa tulema," ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Minister lisas, et kindlasti on võimalik 2035. aastani teha täiendavaid muudatusi kanade heaolus, mille osas palus ministeerium ettevõtjate sisendit: "Lahendamist vajavad näiteks küsimused, mida on võimalik juba enne keeldu praegustes puurides paremaks muuta, millised on üldse kõige optimaalsed kanapidamistingimused, aga ka see, kuidas saada Eesti uuenevatesse oludesse sobivaima geneetilise materjaliga tibusid."