Künni-MM: suurvõistlusel näeb tippkündjaid ja Eesti talutootjaid

26 meeskonnast koguni 20 on leidnud võimaluse enne ametliku harjutusaja algust proovida, millised on Eesti põllumullad ja milliseid väljakutseid see 16. ja 17. augustil neile Eesti Maaülikooli Rõhu aias esitab.

Kommentaariks mahti leidnud Bob Mehrtens, kel ette näidata rohkem kui kümme Uus-Meremaa meistri tiitlit ja kes saabus delegatsiooniga Eestisse juba juulis, sõnas, et kündmine on spordiala, mis ühendab endas huvi traktorite vastu, lisaks inimesed, kellest on saanud tõeliselt head sõbrad. „Suhted, mis aastate jooksul on loodud, püsivad ja on mulle väga tähtsad,” sõnas Mehrtens, kes on MMidel võistelnud 1990ndate algusest.

Mullu Lätis pöördatrade arvestuses neljanda koha saavutanud uusmeremaalasel jagub Eesti maale ja mullapinnale vaid kiidusõnu. „Eesti muld on väga hea võrreldes pinnasega mõnes teisis riigis, kus me oleme kündnud. Me naudime kõike väga,” kinnitas ta.