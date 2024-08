Maaelu teadmuskeskuse teadur Kadri Sohar kirjutab, et sel aastal valmis talirukis varakult ja tublimatel teraviljakasvatajatel oli vili koristatud juba juuli lõpuks, enne vihmaperioodi. Saak oli hea vaatamata möödunud talve heitlikele oludele ja käredale pakasele. Talirukis on väga visa. Ettevalmistused käivad juba uueks külviks. Siiski rukkimaarjapäeval ehk 15. augustil vanarahva uskumuse kohaselt külvamisest hoiduti.

Talirukist võiks pidada eestluse sümboliks. Teda on kasvatatud Maarjamaal sajandeid ja ta on aidanud üle elada näljahädasid. Eestis on talirukki aretus pika ajalooga. Meie talirukkisortidest on hästi tuntud krahv von Bergi aretatud „Sangaste”. See sort tähistab tuleval aastal juba 150. sünniaastat.