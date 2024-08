Nippe kasvuhoones toimetamiseks, et saaks kaua tomateid noppida

Päevade lühenedes pikeneb öine suure õhuniiskusega periood, mis on soodne taimedel seenhaiguste levikuks. Meie kütteta kasvuhoonetes hakkavad levima eelkõige hahkhallitus (algul lehtedel, hiljem kõikidel maapealsetel taimeosadel), tomati-lehemädanik (lehtedel) ja -pruunmädanik (viljadel) ning ruugehallitus (lehtedel). Nende haiguste levikut aitab vähendada kasvuhoonete ööpäev läbi tuulutamine ehk teisiti öeldes see, kui me tuulutusluuke või uksi ööseks ei sulge.

Uksed hoidke lahti isegi siis, kui öine temperatuur langeb alla 10 kraadi. Kui on karta, et temperatuur langeb alla viie kraadi, alles siis pange uksed ööseks kinni. Uste pidevalt avatuna hoidmine soojal ajal tagab õhu loomuliku liikumise kasvuhoone sees, mis aitab hoida tomatitaimed kuivad. Seenhaiguste levikut aga hõlbustavad just taime pinnal olevad veetilgakesed.

Teiseks oluliseks võtteks haiguste leviku vähendamisel on see, kui võtate ära lehti ja noori võrseid sealt, kus taimik on väga tihe. See soovitus on eriti oluline determinantsete ehk põõsasja kasvukujuga sortide puhul. Selliseid taimi hõrendage üsna julgelt nii, et õhk taime sees liikuma pääseks. Korjake ära ka kõik haigustunnustega lehed ja viljad.