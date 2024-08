Kui õunakook, siis hea ja magus!

Valli Järve on 2010. aastast korraldatava Türi õunafestivali ajal peetavale õunakoogikonkursile esitanud kokku tosin õunakooki. Retseptid on ta võtnud vanadest naisteajakirjadest ja need katsetuste kaudu oma käekirja järgi kohandanud.

Üks nendest on õunakoogikonkursil esikoha saanud õuna-kohupiimakook, mis tema enda ja temalt tellitavate kookide seas on üks lemmikuid. Nagu mitmed kokk-kondiitrid, sõnab ka Järve, et selle tema ristitud Türi õunakoogi tegemine on lihtsamast lihtsam ja sellega saavad kõik hakkama. „On vaja vaid õunu, kohupiima, jahu ja muna ning head tuju nende kokkusegamisel ja rõõmsat meelt õunakoogi ahjus valmimise ootamisel,” rõhutas ta.