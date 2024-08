Suveilm jätkub muutuste teel

Suvel sajabki rannikul keskmiselt vähem kui sisemaal, sest jaheda mere ääres on võrreldes päikese käes soojeneva sisemaaga vähem tõusvaid õhuvoole, mis rünkasajupilvi ja hoovihma põhjustavad. Kui paljuaastase keskmisena on erinevused Lääne- ja Ida-Eesti sajuhulkade vahel mõnikümmend protsenti, siis möödunud kuul tervelt kolm kuni neli korda, sest alates juuli teisest poolest on selliseid nn konvektiivseid sadusid ja äikest olnud ebatavaliselt palju.