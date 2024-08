Põllumees: nüüd on vihm juba saatanast

Viljandi- ja Järvamaa piirialadel teravilja kasvatav Raido Allsaar püüab vihmahoogude vahel kuidagi toimetada ja rõõmustab, et pool saagist on salves ja enamik sellest toiduks kõlblikus headuses. Koristama hakkas ta 15. juulil. Nüüd püüab ta vihmahoogude vahel rukist veel lõigata ja eriti kiire on kaeraga. „Kui nüüd ime juhtub ja homme peab ilma, siis saame vast selle ka toidukaerana koristatud. Pilk põllule küll ütleb, et see on nii, kuid nendes vihmades on see kõik kiire muutuma,” märkis Allsaar nädala algul.