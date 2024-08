Üks teooria seletab, et inimesed veavad pangetäitekaupa kukeseeni metsast välja ja neid praadides kulubki tavapärasest kordades enam võid. Eriti ettenägelikud hoiatavad, et see on alles algus, õige seeneaeg alles algab.

Võitootja, Valio Eesti tevevjuht Maido Solovjov tõdes, et või valik on tõepoolest viimasel ajal nigelam, kuid ei uskunud, et ainult rahva kukeseenehullust siin süüdistada saab, põhjuseid on tegelikult mitu.

“Hapukoore ja või nõudlus on praegu kõrgel tasemel – kui on hea soe suvi, siis tehakse rohkem salateid ja hapukoort läheb rohkem,” tähendas Solovjov.

Suvisel salatisöömise ajal on ka nõudlus hapukoore järele suur. Foto: Riina Martinson

Tuleb arvestada sellegagi, et suvel on toorpiimas vähem rasva. "Igal suvel on korraks rasva puudu, aga paanikaks põhjust pole ja ma juba näen, et olukord on paranemas,” seletas Solovjov.

Või ja hapukoore tootmiseks vajamineva rasva nappust toetab Eesti omapära – teatavasti on siinsed lehmad Euroopa kõige kõrgema piimatoodanguga, aga suure mahu juures jääb rasvasus madalamaks. Üldiselt on Eestis toorpiima rasvaprotsent kesmiselt 3,9-4, suvel madalam, aga võrdluseks Soomes on toorpiima keskmine rasvaprotsent 4,4 protsenti.

Üks põhipõhjuseid, miks võiriiulites kohati tühjus valitseb, on hoopis selles, et suur võitootja, AS Tere korraldas juulis ümber oma või tootmise protsessi. "Plaanitud oli see töö läbi viia kahe nädalaga, kuid paraku kulus selleks pikem aeg. Püüame alates sellest nädalast järk-järgult oma tootmise taas käivitada," rääkis Tere juhatuse liige Ülo Kivine.