Keeleatud ainete jääkidega puuvilju müüv ettevõte eirab kontrollijaid, politsei alustas järelevalvet

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) on korduvalt pöördunud ettevõtte poole, et edastataks toodete kohta täiendavad andmed ning potentsiaalsed ohtlikud tooted turult tagasi kutsutaks. Ettevõtte Moonlight Fresh OÜ pole ameti järelepärimistele aga vastanud, teatas täna PTA.

Kui e-residendi tegevus ei lähe programmi eesmärkidega kokku, või veel enam – kujutab endast ohtu avalikule korrale ja/või inimeste tervisele – on PPAl õigus väljastatud dokumendid kehtetuks tunnistada. Me kontrollime kõiki e-residentide kohta edastatud vihjeid, sealhulgas ka käesolevat teavet.

Igale e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlejale tehakse põhjalik taustakontroll, kaasates vajadusel ka teisi riigiasutusi ning hinnatakse üksikasjalikult taotluse eesmärgipärasust saamaks kindlust, kas iga e-residenti on ikka see, kellena ta end väidab olevat ja et tema tegevus on seaduslik kooskõlas Eesti riigi huvidega.