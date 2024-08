Koolipoiss kasvatab süsimusti kanu, isegi liha on neil must

Järvamaal Tamme hobitalus linnukasvatusega tegelev 14aastane koolipoiss Robert Rüütli taipas, et ühte kindlat kanatõugu kasvatades ja aretades on töömuret vähem nii tema vanavanematel kui ka temal endal ning nii jõudis temani musta värvi tõug Ayam Cemani. See Indoneesiast Jaava saarelt pärit kanatõug on maailmas kõige hinnatum kanatõug.

“Selle tõu suur omadus on see, et tal kõik on must: nahk, silmad, sisikond, luud, isegi veri on tumedam kui tavalisel kanal. Keel on ainuke, mis võib tõu omadustelt olla ka hall, kuid ideaalis on seegi must,” tutvustas ta innukalt kukke. Tema väärtus tuleneb uskumusest, et tal on ravitsev jõud. See kõik tundus Rüütlile nii põneva maailmana, et kui üks naine pani Facebookis müüki viis kana ja ühe kuke, ostis ta need kohe ära.

Kui selgus, et nende kukk ei sobi aretusse, tegi ta kiire kõne ühele oma tuttavale, keda teadis otsivat just samal ajal sama tõu kukele uut kodu. Õnneks ei olnud ta seda veel leidnud ja nii sai Robert temalt ka kuke. “Paljudel sama tõu lindudel on harjal või lõua all rippuvatel lokutitel punast ka märgata. Nüüd on mul kukk, kellel pole kuskil midagi muud peale musta värvi,” kõneles ta.