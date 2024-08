Galerii Seeni nii palju, et tiri või metsas püksid maha, et seened koju tassida

Siim Hani rääkis, et Põlvamaal on seeni nii palju, et läks lausa tünniga metsa seenele, aga saak tuli koguni nii suur, et tünnile tuli metsas sang juurde mõelda. Lahenduseks läksid sõjaväe soepesu ehk püksid jalast ja sang oligi olemas. "Seened selga ja metsast välja," muheles mees. "Kokku tuli 54 kilo."

Väärt seenekohta eestlased teistega jagama nõus pole, küll aga korjatud saagist pilte hea meelega. Nii kutsubki Maa Elu oma lugejaid näitama pilte sellest, mida põnevat metsas praegu toimub, mis seeni kasvamas on ja kui hea saagi koju tõite.

Maa Elule oma metsaskäigust pilte saatnud perekond Talviste satub metsa pea iga päev. "Lapsed väga tahavad metsa ja tunnevad peaaegu kõiki söögiseeni," ütles pereema. "Seenel käisime lastega juba siis, kui nad olid veel kärus. Ja nii iga suvi. Sirmikute jaoks on meil omad metsad ja käime seal iga päev vaatamas. Nii kaua kui hooaeg käib, me ikka midagi leiame. See ühel pildil olev vaskuss puges korvi, kui selle korraks maha panin. Õnneks ta nii ohutu, et hirmu polnud."

​Anne Ivask saatis pildi uhkest kukeseenesaagist ja rääkis, et tal on kelder täis seenepurke ja nüüd tuleb osata piiri pidada. "Viimane kord oli metsa käimise eesmärk hoopis pohlad. Aga kuidas jätad kukekad metsa, kui need on nii kutsuvalt end sambla seest välja ajanud. Korjasin seeni hoopis sõpradele," lisas ta.

Kukeseeni on nii palju, et isu juba täis söödud. Foto: Anne Ivask

Selle muljetavaldava koguse seeni andsid Räpina kandi metsad. Foto: Helen Strom

Põlvamaa metsast korjatud kukeseened. Foto: Kristjan Sasi

Need seened Lääne-Virumaalt koju toonud Milvi Ploom nentis, et korjajaid on metsas vaata et rohkemgi kui seeni. Foto: Milvi Ploom

Selline sirmik teeb meele rõõmsaks küll. Foto: Mai Hadak

