Looduskalender Sabaga tähed virmaliseöös

Sirmikud näevad juba natuke väsinud välja. Aga punased kärbseseened täis värskust.

Toonekure parved

Natuke kummalisem on tänavu ka valge-toonekurgede käitumine. Justnagu oleks nad nüüd korralikult kodustatud, poolesajane kamp toonekurgi kesa kündva traktori taga pole enam erandjuht ja selles kambas võib ringi jalutada ka must-toonekurg. Valged hõbehaigrud on meie hallhaigruid välja trügimas. Aga linnuvaikus jätkub, põõsas tiksub vaid punarind, isegi väike-lehelind ei taha veel silksolkida. See-eest kohtab pimeduses ja vahel ka suisa päise päeva ajal väiksematel teedel ringilonkivaid rasvaseid hunte. Ja šaakalid on meie linnade rannarajoonidesse tulnud, et jääda.

Neljas maarjapäev aastaringis

Neljas maarjapäev on 15. augustil rukkimaarjapäev ehk Maarja uinumise püha, millele on pühendatud Kuremäe ja Petseri kloostrid. Viies maarjapäev on ussimaarjapäev 8. septembril, see on Maarja sünnipäev. Esimene maarjapäev aastaringis on 2. veebruaril küünlamaarjapäev ehk Maarja puhastumise päev.

Kevadine maarjapäev 25. märtsil on aastaringi viiest maarjapäevast suurim nii kiriku- kui ka rahvakalendris. Kirikukalendris on see Maarja kuulutamise päev, kui peaingel Gaabriel teatas Maarjale, et ta sünnitab Kristuse. Kolmas on heinamaarjapäev 2. juulil, kui kirikus tähistatakse Maarja kojupöördumist Elisabeti juurest. Nii on meie omad põlised tähtpäevad sätitud kirikukalendrisse, aga võimalik, et seetõttu ka rahva mälus püsinud.

LASTELE: Seinaronimise lasteolümpia

Head mängupaigad on vanad taluõued, kus on maakividest müüriga tall, laut või ait. Need müürid on parasjagu kõrged, et lastena mägironimist harjutada. Väljaulatuvatest kivinukkidest kinni hoides tuleb ronida katuseräästani ja see ära puudutada. Oluline on jälgida alpinistide põhimõtet, et kogu aeg peab olema seinaga kolm puutepunkti – näiteks mõlema jalaga toetute kivinukkidele ja ka üks käsi hoiab kinni. Teine käsi otsib kõrgemalt uut kinnitumiskohta. Osavamad võivad aja peale ronida ka horisontaalselt ühest hoone nurgast teiseni. Hea mõte oleks enne kivimüüri äärest nõgesed ära niita.