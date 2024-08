Kalveti sõnul ei ole võltsmee puhul tegu lihtsalt tarbija petmisega, vaid petukaup võib olla tarbijale potentsiaalselt ohtlik. “EKMÜ ja riikliku järelevalve testid näitavad, kas purgis on mesi või mitte,” ütles ta. “Seda, mis purgis tegelikult on, testid ei näita. Petturid võivad kasutada suhkrut, aga ka kunstlikke magusaineid. Enne, kui me ei tea, mis tegelikult purgis on, ei saa väita, et see on ohutu. Pettuse lettidelt kõrvaldamine võtab aega, kuid me tegutseme seni, kuni turul on ainult ehtne mesi.”