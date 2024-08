Vihm rikkus koolipoisi talupäeva. "Partidel on poris lõbu laialt, kuid räpakaid linde näidata ei saa."

Nii kinnitas Rüütli, et Tamme hobitalu avab huvilistele oma uksed, kuid ilmselt järgmisel aastal, sest augusti ilmad on teadagi heitlikumad ja parema meelega näitab ta külastajatele oma lindude kasvatust talus siis, kui valmis on ka kanala.

"Jälgige minu tegevusi, sest kinnitan, et üritus tuleb, küsimus on vaid, millal ja teavitan sellest FB vahendusel," sõnas ta. Et FB-s on huvi noormehe tegevuste vastu suur, usub ta ka info kiiresse levikusse.