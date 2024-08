Ära nii tee Levinud vead aiatehnikaga ümberkäimisel

MÜÜT 1: Seadme hooldust tuleb teha korra hooaja jooksul

Tegelikkuses on aiatehnika vahehoolduseks just praegu ehk suve keskpaigas õige aeg. "Selja taga on kaks kuud aktiivset muruniitmist, mis tähendab keskmisele majaomanikule umbes 25 tundi tööd. Just see on aeg, mil tuleks bensiinimootoriga niidukites ja muudes seadmetes õli vahetada, mis hakkab oma määrdeomadusi kaotama," selgitas Pender.