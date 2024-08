Paeluv hobi Talupere sisustab talveõhtuid suurte pusledega

Raplamaal Kehtna vallas asuva Opi talu perenaine Kaire Tähe näitas talumajapidamise kohvitoas pildiraamidesse seatud pilte ja ütles, et see on nende hobi viimased viis aastat. „Need pole maalid, nagu paljud arvavad, need on pusled. Talve jooksul paneme koos mehega viis-kuus sellist kokku,“ rääkis ta juurde.