Eluohtlik allergia varitseb õunapuu all

Maa Eluga võttis ühendust aiaomanikust lugeja, kes on just nimelt nii herilaselt sutsata saanud ja tundis nüüd huvi, miks on nii, et inimesed, keda varem herilased on nõelanud ja sellest pole sündinud kurja, võivad ühel hetkel osutuda allergilisteks? Kuidas aru saada, kas mõnel järgmisel korral peaks kiiresti abi otsima, sest viimastel aastatel meedias ilmunud lood inimestest, kes sattunud herilaste tõttu eluohtlikkuse seisu, on teinud teda väga ärevaks.