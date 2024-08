Maksu ja -Tolliameti tollikorralduse osakonna keeldude ja piirangute juht Elika Brosman sõnas, et illegaalsed taimekaitsevahendid on kogu Euroopas, eriti suuremates põllumajandusmaades, suur probleem. „Paljud taimekaitsevahendid ja toimeained on Euroopa turul keelatud, mistõttu üritatakse nendega illegaalselt kaubelda,” sõnas ta.