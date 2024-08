Unustage viinakompress, sügelevate punnide vastu aitavad just need vahendid

Südameapteegi proviisori Gerda Nelis sõnas, et kõige olulisem on tekkinud putukahammustuste puhul see, et punne ei tohi kratsida. „Seda on lihtsam öelda, kui teha, aga kratsides võivad punnid väga kergesti muutuda põletikuliseks. Kui see juhtub, on vajalik juba haavaravi – desinfitseerida ja kanda peale põletikuvastast haavasalvi. Samuti võivad paranemisel jääda armid,” põhjendas ta. Kui punne ei kratsi, kaovad need reeglina paari päevaga.