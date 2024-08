LOODUSKALENDER Õunapuud ja pihlakad on lookas

Aga need mõõtmispunktid mägede otsas on nüüd saanud maailmapärandi punktideks ning neilt avaneb imeilus ja ülevaatlik pilt ümbritsevale. Asjatult ei ole need olnud põlisrahvaste jaoks pühapaigad. Aga paljud on neist jäänud paikadeks, kuhu inimese jalg naljalt enam ei astu.