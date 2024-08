Sigade katkuviirus on muutunud ohtlikumaks ja levib hästi

Kuigi Eestis on taudi leviku piiramiseks palju tehtud ja on olnud ka perioode ilma tuvastatud nakatunuteta, tuleb jätkuvalt välja SAK-positiivseid metssigu. „Arvud näitavad, et viirus on muutunud ohtlikumaks ja levib hästi, sest metssigade populatsioon on suurenenud. Võib öelda, et oleme teel laineharja poole, mis tähendab, et seakasvatajatel on taas kord tulemas keeruline aeg,“ rääkis Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor Urmas Kirtsi.