Ainult üks suvekuu on veel jäänud, kuid see ei tähenda, et tööd aias otsa saaksid. Vastupidi, sügisene aed on hoopis isenägu kui kevadine või südasuvine. Kolmas vaatus on kohe algamas, palju ootab veel ees, nii et töökindad kätte – labidat läheb ka vaja!