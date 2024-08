Praegu võib näha, kuidas õitseb palderjan. Tal on pisikesed valged või roosad õied. Niitudel, soodes ja võsastikes – palderjan tunneb end kõikjal ühtmoodi hästi.

Mitmel pool on usutud, et palderjanioksake toas kaitseb kodu välgutabamuse eest, ent ka seda, et kes tahab väljendada ustavust oma kaaslasele, seab kokku kimbu valgetest palderjaniõitest; kui aga soovitakse näidata austust ja tunnustust, peaks kinkima roosasid palderjaniõisi.