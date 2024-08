Nõudlust oleks, aga eestimaist jõevähki napib

Väärtuslikku jõevähki kui delikatessi tutvustava Wähja festivali tarvis vajab ta paari tuhandet vähki, millest tuhatkond saab ta Eestimaalt. Salus on läbi helistanud enamiku ettevõtteid, kes oma tegevusalaks on nimetanud vähikasvatuse või on ka PRIA toetust selleks saanud. „Paljud ütlevad, et neil on oma püsikliendid, kes kogu saagi ära ostavad, või siis küsitakse ulmehinda, 10 eurot ühe vähi eest,” sõnab ta.