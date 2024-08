Mesinduse õppijal on enamasti varasem kogemus

„Kohe pärast põhikooli- või keskkooli tulijaid on väga vähe,” sõnas ta ja tõstis esile, et just viimane kursus on olnud läbi aegade üks nooremaid, kus on palju ka alla 30-aastaseid mesinikuks soovijaid, aga neilgi on paljudel juba teine haridus omandanud. Enamasti tullakse mesiniku eriala õppima pigem üle 30 aasta vanuses.