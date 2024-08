Mesilastega majandab nii lennujaamade juht kui ka IT-mees

Kui keegi oleks aastaid tagasi toonases Tartu Lennukolledžis õppima asunud Raul Terepile öelnud, et ühel hetkel on ta mesinik, poleks ta seda ilmselt esialgu uskunud. Siis oli esimesel kohal ikkagi suur lennundushuvi. Et kopteripiloodiks saamise mõte ei saanud teoks, asus ta õppima lennujaamade juhtimist. „Praeguses kontekstis võib öelda, et amet sobib üks ühele. Mesitarud ongi nagu väikesed lennujaamad, mida kantseldada ja juhtida,” sõnas Põltsamaal Nõmaveres asuva Meemeistrite peremees naerdes.