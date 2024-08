Sõsaratele antud tunnustus muutis elu

Restorani on asutanud kolm õde Triin, Kadri ja Kerti, sünni järgi perekonnanimega Vissel. Triinu perekonnanimi on nüüdseks Rätsep. Õed on toitlustusvaldkonnas tegutsenud juba 17 aastat ning praeguses väikses hubases eramajas tegutsetakse viiendat aasta. „Oleme toitlustust tehes palju etappe läbi elanud ja seejuures ka mõelnud, mida me teeme, mida pakume,” rääkis Triin.