Täna algab karujaht ja keskkonnaamet on selleks tarbeks andnud välja 94 luba karude küttimiseks. Ameti looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose ütles, et seireandmete kohaselt saab Eestis karude üldarvukust möödunud suve põhjal hinnata endiselt heaks, see jääb vahemikku 900–950 isendit.