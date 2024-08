Aleksei Turovski: kass saab toaski mõnusalt elatud

Kui kassil on valida kas hiir või lind, siis loomulikud linnud, sest nende püüdmine on palju lõbusam ja maitsevad ka ilmselt paremini. „Meie armsaid nurrupalle ei tohi lasta omapäi loodusesse, eriti lindude pesitsusajal. Loomulikult tahab kass jalutada ja loomi püüda,” seletas Turovski ja lisas, et kassi võib rahulikult ainult toas pidada ja see pole sugugi kassi piinamine.