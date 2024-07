Väikesed suvikõrvitsad on kõige maitsvamad

Kolm kabatšoki- ja ühe spagetikõrvitsataime ostsin tänavu ettekasvatatult. Istutasin need mai kolmandal nädalal kõdusõnnikut saanud mulda. Algul kasvasid need nn minikasvuhoonetes, mida on väga lihtne teha: suurel plastist veepudelil tuleb lihtsalt põhi alt ära lõigata ja kork pealt võtta, et taim ka õhku saaks. Minu arvates hea lahendus juhuks, kui te ei saa kevadel iga päev oma aias käia. Kõik kõrvitsad armastavad sooja, kui seda on nii päeval kui ka öösel juba piisavalt, siis võib „pudel-kasvuhooned” keldrisse uut kevadet ootama viia.